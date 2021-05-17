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Как Россия могла бы побудить НАТО не помогать Балтии
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Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото
В четверг, 7 мая, прошла ежегодная конференция Оперативной рабочей группы НАТО по стратегическим коммуникациям (STRATCOM) StratCom Dialogue. В этом году в рамках нее прошла дискуссия "Deterrence of the 21st century: New Challenges vs. Old Thinking", внимание в которой было уделено и вопросам возможностей удержать Запад от агрессивных действий недружественных стран. Портал TVNET рассказывает о главных мыслях дискуссии.
Старший исследователь базирующегося в США аналитического центра "Институт Хадсона" Ребекка Хейнрикс указывает, что пока что тревогу вызывает возможность России просчитаться.