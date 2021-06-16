Фоторассказ ⟩ Город-призрак на Аляске, в котором все живут под одной крышей

К западу от живописного пролива Принца Уильяма, в окружении гор и ледников находится Уиттиер, один из самых захватывающих городков Аляски, который называют своим домом несколько сотен жителей. В наши дни он стал одним из наиболее заметных центров природного туризма на Аляске, однако его секретное прошлое полно тайн, а особая застройка города отличает его от всех других жилых мест в мире.

Для абонентов

Из-за своего местонахождения Уиттиер издавна был излюбленной пристанью для основных жителей Аляски. Здесь, в окружении гор, вблизи живописного ледника Портидж, свои первые лагеря строили колонизаторы Аляски - русские, а потом и американские исследователи. Во время золотой лихорадки Клондайка в конце 19-го века он стал домом для ищущих счастья со всего мира.

Отдаленный поселок стал стратегически важным военным объектом после нападения ВВС Японии на военный порт США Перл-Харбор на Гавайских островах. После того, как США объявили о войне с Японией, оборона Аляски стала одной из важнейших задач вооруженных сил.

Несмотря на суровый климат и непреодолимый рельеф, правительство США развернуло обширную логистическую кампанию, чтобы защитить территорию от полномасштабного вторжения.