Об отклонениях тренера знали, но реальных доказательств не было. Новый секс-скандал в Эстонии
Конца безобразным скандалам в эстонском спорте не видно. Едва одна некрасивая история себя изживёт, как на поверхность всплывает новая. Наряду с поднявшей огромную волну историей бразильского футбольного тренера Гетулио Аурелио Фредо позавчера после заявления Эстонского союза тренеров разразился скандал вокруг местного волейбольного корифея Раймунда Пунди, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к детям, пишет Rus Postimees.