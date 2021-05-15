Сб, 15.05.2021
Подпишись
LAT
Более точный поиск

Об отклонениях тренера знали, но реальных доказательств не было. Новый секс-скандал в Эстонии

Члены национальной сборной по волейболу со своим наставником, заслуженным тренером ЭССР Раймунди Пунди (1984 год)

ФОТО: Verner Puhm / Rahvusarhiiv

Конца безобразным скандалам в эстонском спорте не видно. Едва одна некрасивая история себя изживёт, как на поверхность всплывает новая. Наряду с поднявшей огромную волну историей бразильского футбольного тренера Гетулио Аурелио Фредо позавчера после заявления Эстонского союза тренеров разразился скандал вокруг местного волейбольного корифея Раймунда Пунди, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к детям, пишет Rus Postimees.

Для абонентов Для абонентов

Почему это заявление прозвучало только сейчас, через десятки лет после совершения этих деяний? Причиной стал разразившийся в марте скандал вокруг тренера футбольного клуба "Нымме-Калью" Гетулио Айрелио Фредо. По словам Иганымма, после случившегося с Союзом тренеров связались и попросили высказаться по вопросу Пунди: "Умолчав об этом, невозможно что-то изменить".