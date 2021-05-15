Об отклонениях тренера знали, но реальных доказательств не было. Новый секс-скандал в Эстонии

Почему это заявление прозвучало только сейчас, через десятки лет после совершения этих деяний? Причиной стал разразившийся в марте скандал вокруг тренера футбольного клуба "Нымме-Калью" Гетулио Айрелио Фредо. По словам Иганымма, после случившегося с Союзом тренеров связались и попросили высказаться по вопросу Пунди: "Умолчав об этом, невозможно что-то изменить".