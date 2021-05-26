После недолгого перерыва мы снова в пути. Старый состав: я - писака - и друг Янис - "фотографака". Едем на Гавильниекское кладбище, где, как пишут в Twitter, похоронены только те, кто умер в свой день рождения или другой праздник. Как оказалось - fake news. Абсолютные глупости. Зря потраченные бензин и время. Но ничего. Направляемся дальше к Билавской чертовой лодке, где, как говорят люди, какой-то местный авантюрист заключил договор с самим чертом, чтобы он засыпал песком пролив между Сааремаа и мысом Колка. Это, друзья, нужно, чтобы немецким кораблям был закрыт вход в морской залив, таким образом, они лишатся возможности пристать к берегу Курземе. Черт тогда все-таки не успел довезти песок на лодке до конца, так как на рассвете начал кричать петух, поэтому черт сбежал в ад, оставив за собой окаменевшие лодки.