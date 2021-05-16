Егор Ковайков из Риги - востребованный гитарист, аранжировщик и композитор не только в Латвии, но и за ее пределами. Он не отрицает, что именно после того, как гитара попала в его руки – она навсегда изменила его судьбу.

Егору недавно исполнилось 40 лет, но он признается, что в душе ему 19. Сейчас музыканту есть, что вспомнить. В его жизни было много взлетов и падений: участие в конкурсе "Евровидение" (2013), шоу "Голос" (2016), фестиваль "Новая волна", "Х-Фактор" в Украине (2017), десятки выступлений в Латвии и за ее пределами...

Кстати, 14 лет назад радио SWH+ наградила Егора Ковайкова и Аввакума денежным призом в тысячу латов Его вручали исполнителям Леонид Агутин и Владимир Пресняков.

Впервые он стал играть в 3 года. Первым инструментом было фортепиано. После школы несколько лет он даже учился в консерватории, но бросил. 90-е годы Егор застал уже во взрослом сознании. Тогда многие пытались соответствовать "сомнительным героям в кожаных куртках на BMW". Так случилось, что в какой-то момент он связался с дурной компанией и попал в розыск...