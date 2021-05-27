Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус

Супруга Эдуарда (имя редакции известно) старалась сделать все, что от нее зависело, чтобы улучшить его состояние: массировала грудь, ставила банки и делала водочный компресс. Несмотря на все усилия, Эдуард с трудом откашливал мокроту, и через несколько часов ему стало все труднее и труднее это делать.