Скорбящая жена больного раком подозревает, что ее мужу вовремя не оказали помощь из-за подозрения на коронавирус"Я отправила его в больницу для спасения, а не на эвтаназию"
14 февраля 69-летний Эдуард, проживающий в Вильянди (Эстония), почувствовал себя плохо. Мужчина боролся с тяжелой формой рака легких в течение 20 лет. По словам жены, в легких Эдуарда внезапно стало выделяться много мокроты. Однако продолжительный кашель становился все изнурительнее, и ситуация стала критической, пишет Rus.Postimees.