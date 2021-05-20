Имантс Дайгинс устроился поудобней у компьютера, запустил только что вышедшую долгожданную игру и... неожиданно разочаровался. Обычная клавиатура показалась ему до ужаса неудобной. Что сделал предприимчивый Имантс? Засел в гараже и из подручных средств, давно хранившихся где-то в пыльных коробках, смастерил некое подобие деревянного кейпада (от англ. keypad) - специализированного игрового устройства. 7 лет спустя его усовершенствованная версия продается в 90 странах мира, а базирующаяся в Вентспилсе компания Имантса достигла оборота в 2 000 000 евро.

Для абонентов

Это история латвийцев из периферии, создавших глобальный бизнес. Она наглядно демонстрирует, как много можно сделать из того, что у тебя уже есть. Без специальных лабораторий, огромных офисов в центре столицы и без инвесторов. Даже если сначала в придуманном тобой прототипе вместо кнопок - ржавые болты.