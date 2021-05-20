Имантс Дайгинс устроился поудобней у компьютера, запустил только что вышедшую долгожданную игру и... неожиданно разочаровался. Обычная клавиатура показалась ему до ужаса неудобной. Что сделал предприимчивый Имантс? Засел в гараже и из подручных средств, давно хранившихся где-то в пыльных коробках, смастерил некое подобие деревянного кейпада (от англ. keypad) - специализированного игрового устройства. 7 лет спустя его усовершенствованная версия продается в 90 странах мира, а базирующаяся в Вентспилсе компания Имантса достигла оборота в 2 000 000 евро.

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Это история латвийцев из периферии, создавших глобальный бизнес. Она наглядно демонстрирует, как много можно сделать из того, что у тебя уже есть. Без специальных лабораторий, огромных офисов в центре столицы и без инвесторов. Даже если сначала в придуманном тобой прототипе вместо кнопок - ржавые болты.

Кейпад Azeron - это своего рода симбиоз игровой консоли и клавиатуры. Чаще всего игрокам приходится удерживать нажатыми три кнопки, а затем большим пальцем и мизинцем пытаться нажать одну из 20 необходимых для игры комбинаций. Это не всегда удобно. Разместив все нужные кнопки ближе друг к другу, Имантс, по сути, придумал новый способ игры, позволяющий игрокам быть более эффективными и не тратить время на "танцы по клавиатуре".