Евгений Арниекс: 90-е - это время видеопрокатов и видеосалонов, первых игровых приставок и Шварценеггера

На этот раз в рубрике "Как это было" RUS TVNET расскажет про 90-е годы глазами рижского 42-летнего музыканта Евгения Арниекса (Че Гевара).

25 лет своей жизни он посвятил музыке. Играл во многих коллективах как постоянный участник, так и сессионный музыкант - "Хроники", "Магнит Онегина", "Тензарный Альянс", Twins Peek.

90-е в годы в Латвии он помнит очень хорошо, ведь они пришлись на его подростковые годы.

"21 августа 1991 года - это был день, когда моему народу стало все можно", - говорит Арниекс, вспоминая, как канализационные люки отдавали на металлолом, и даже украли табличку со здания Кабинета министров, чтобы отнести и сдать как цветной металл. Время безумия и беспредела!

Оно было тяжелым и голодным. На семью мог был только один батон хлеба. Женя рос в многодетной семье и испытал на себе, что такое, когда зимой отключают отопление за неуплату, а квартиру обогреваешь калорифером. Для того, чтобы показатели электрического счетчика были небольшими, то пускаешься на разные ухищрения (засовываешь бумажку, чтобы диск в счетчике не крутился). Однажды, перед очередной проверкой от Latvenergo, Женя не успел эту бумажку вытащить - тогда им выписали огромный штраф.