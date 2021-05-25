Вряд ли люди захотят долгое время жить в построенных в советское время квартирах

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- Что делать, скажем, с 60-летними домами времен СССР? Обновлять их и утеплять - один из вариантов, но как долго они еще продержатся? Что произойдет через 20-30 лет?

- Мне сложно представить, что мы могли бы как в авторитарных государствах просто снести все квартиры по "указанию сверху" и построить что-то на их месте, но в то же время надо смотреть на ситуацию в долгосрочном порядке - люди вряд ли захотят жить в построенных в советское время квартирах. Может быть, кто-то и захочет жить, но большая часть определенно нет.

Ясно, что на месте этих домов нужно строить новые - соответствующие требованиям 21-го века. Большая часть зданий советских времен построена для нужд индустриальной рабочей силы.

Предусматривается, что первые проблемы будут наблюдаться именно с банковским финансированием. Банки на стоимость квартир смотрят в долгосрочном порядке. Если у вас, например, неотремонтированная квартира советских времен, в которую тридцать, сорок лет не было вложено абсолютно ничего, то, если брать ипотечный кредит на 20 лет, банк может задать вопрос - какой будет стоимость квартиры через 20 лет?