С 60-х по 90-е годы 20-го века монах Пеллегрино Эрнетти (1925–1994) утверждал, что помог создать "машину времени" - хроновизор, с помощью которого он наблюдал и запечатлел момент прибития Иисуса Христа к кресту.

Устройство изготовлено из катодных лучей, антенн и металлов, оно способно воспринимать звуковые и световые волны всех длин. Хроновизор позволил ученым задокументировать события прошлого, в том числе и прибитие Иисуса Христа к кресту. Устройство якобы способно наглядно подтвердить написанное в Библии, рассказав людям о произошедшем не в письменном, а визуальном формате.