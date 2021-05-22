Дети играют в "аптеку" и погибают на глазах у друзей

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Яна и предположить не могла, что в ее семью может прийти такое горе: "Мы нормальная семья, ребенок вырос в любви и заботе. С наркотиками никогда никаких проблем не было. Более того, я та, кого принято называть контролирующая мать - несмотря на то, что ему был 21 год, мы находились в постоянном контакте. Он всегда говорил, где находится, я звонила и писала ему сообщения в любой момент, и он всегда отвечал. Невозможно было даже предположить, что он подсел на эту подростковую забаву с таблетками".

Накануне вечером после работы сын Яны Даниэль отправился гулять: "Он сказал, что встретится со своей девушкой и останется у нее ночевать. Я успокоилась, парень взрослый". Ночью мы еще списывались, он сказал, что все в порядке, обещал прийти утром.

Но утром Даниэль домой не пришел. Яна звонила на телефон сына, но он был отключен. Долго. "Я чувствовала неладное. Телефон не может быть отключен так долго, - говорит мать. - Он обычный молодой человек, зависимый, как вся молодежь сейчас, от смартфона, просто так он не мог его отключить и не включать полдня. Я стала обзванивать его друзей, но никто ничего сказать не мог".