Чем курица за евро отличается от "коллеги" за 3,50? О жестких дискаунтерах на рынке Латвии

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RUS TVNET поговорил с участниками рынка. Как Covid-19 изменил потребительские привычки латвийцев? Чем курица за евро отличается от "коллеги" за 3,50? Как приход дискаунтеров отразится на ценовой политике конкурентов? Как владельцы магазинов Mere – российские мультимиллионеры братья Шнайдеры - завоевывают Европу и почему информация о них засекречена, а в сети нет ни одной фотографии?

Российский бизнес

13 марта в Риге, в Ильгюциемсе, открылся первый магазин Mere – под этим брендом развивают в Евросоюзе свою сеть российские мультимиллионеры – семья Шнайдеров (Валентина Шнайдер и два ее сына, Сергей и Андрей). В ООО Latprodukti, которая является управляющей компанией, 12% долей принадлежит Андрею Шнайдеру, 61% - Сергею Шнайдеру. В России они владеют сетью жестких дискаунтеров "Светофор".

Латвийские покупатели, соскучившиеся во время затянувшегося локдауна по зрелищам, дружно ломанулись в новую торговую точку, заслышав о том, что там невероятно привлекательные цены: на 20-30% ниже, чем в других магазинах. И, поначалу, остолбенели – пахнуло кондовым бизнесом начала славных 90-х: сарай складского типа, паллеты с наваленным товаром…

Позже в соцсетях рижане активно делились впечатлениями о новом магазине. Некоторые сравнили его с развалами на центральном рынке, где с телеги продают просрочку. Кто-то сказал, что купил там сковороды, кастрюли, подушки и прочий ширпотреб, недорогие приправы, и бытовую химию. Упоминали соки и орешки – с диаметрально противоположными отзывами о качестве. "Ужас! Такое впечатление, что голод! В очередях стоят-сидят женщины весом в 200 кг за дешевым лимонадом и вафельками" – высказалась одна из рижанок. В общем, избалованные завсегдатаи фейсбука, в целом, пришли к выводу, что кое-что там купить можно, но в основном из сегмента хозтоваров.

Впрочем, на размерах очередей это не отразилось – непритязательные рижане так и стоят вереницей в Mere и выходят с торбами в двух руках.