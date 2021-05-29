​На какой террасе в Риге можно следить за чемпионатом мира по хоккею? В какую часть города отправиться за сочными свежекопчеными ребрышками? В каком кафе можно насладиться вкусной пиццей в неаполитанском стиле, в каком в баре - самые бодрящие коктейли, а с какого ресторана открываются самые красивые виды?

Для абонентов

Для удобства тех, кто хочет насладиться летними вечерами в новой атмосфере, мы изучили 26 меню рижских ресторанов и нашли ответы на актуальные вопросы сезона. Сегодня мы рассмотрим 13 ресторанов, баров и кафе, которые уже ждут посетителей.

1. Кафе у канала Kas dārzā

"С террасы, которая находится в самом сердце Риги, можно наблюдать столетние клены и медленно скользящие по каналу пароходы и лодки. Терраса достаточно вместительна, но мы даже наполовину ее не используем, так что у нас есть еще возможность расширяться", - рассказывает владелец Kas dārzā Илвар Гудримович.

ФОТО: Пресс-фото

Он добавил, что столики на террасе можно резервировать, и делать это очень рекомендуется. "Количество мест ограничено, и бывают вечера, когда все столики заняты и, к сожалению, приходится отказывать гостям, которые хотят зайти к нам без резервации". Время, в течение которого посетители могут обедать или ужинать за столиком, не ограничено.

"Мы ежедневно пополняем свои запасы свежими продуктами из латвийских сельских хозяйств и с расположенного неподалеку Центрального рынка. После получения заказа наши повара умело создают кулинарные шедевры, отправляющие вас в незабываемое вкусовое приключение. Все блюда готовятся и сервируются с любовью, именно это делает их великолепными", - добавляет Гудримович.

Адрес: ул. Радио, 1, Рига;

Время работы: каждый день с 11:00 до 21:00;

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С сезонным меню можно ознакомиться здесь;

Телефон для резервации: +371 22 003 555.

2. Ресторан для завтраков Katkevich