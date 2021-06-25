"Я никогда не забуду, как спустя девять дней после аварии мы впервые разрезали его плоть", - в своих воспоминаниях пишет Роберто Канесса. Он был одним из пассажиров, которые в 1972 году после аварии самолета в заснеженных горах Анд два с половиной месяца боролись за выживание, принявшись даже за каннибализм.

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"Полоски замершей плоти разложили на металлических пластинках", - пишет Канесса в своей книге "I Had to Survive". "Каждый съел по кусочку, когда наконец собрались с духом".

13 октября 1972 года (примечательно, что это был пятница) из уругвайского города Монтевидео вылетел самолет, в котором находились 45 человек. Пассажирами были игроки любительской команды по регби, направлявшиеся в столицу Чили Сантьяго, а также члены их семей, друзья и поклонники. Из-за невнимательности пилота самолет упал в горах Анд на высоте 3579 метров неподалеку от границы Аргентины с Чили.

ФОТО: Wikipedia, скриншот, Shutterstock. Коллаж: TVNET