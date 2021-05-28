Наутро после победы сборной Латвии над Канадой я, переполненный радостью, открыл интернет, чтобы почитать восторженные записи соотечественников. Несмотря на то, что было много радостных постов, большая часть хоккейных фанатов решила на время отключить мозги: "Спасибо правительству, которое украло у нас эту историческую победу над Канадой!".

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Это, конечно, связано с недовольством фанатов тем, что за хоккеем нельзя будет наблюдать очно. Ну да, я действительно прочитал сообщение Международной хоккейной федерации, в котором было сказано: так как во время матча в арене не ревели латвийские фанаты, эта победа не засчитана...

Столь же ироничным постом в соцсетях поделился и хоккеист сборной Микс Индрашис, который опубликовал фото Кришьяниса Кариньша с подписью "спасибо". Понятное дело, что наш премьер единолично виновен в глобальной пандемии, в условиях которой мы живем уже более года.