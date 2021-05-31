"Знакомьтесь, это Дино", — улыбаясь, говорит Родион Зеневич и ставит на стол динозавра, собранного из мягких фетровых деталек, соединенных между собой кнопками. Если его разобрать, отстегнув одну детальку от другой, можно соорудить самолет, змейку или ящерку. Дино уже знаменит: он путешествовал по выставкам в разных странах, брал первые призы в Москве и Милане, был героем телесюжетов. И наконец-то этой весной его можно купить в магазине.

Для абонентов

Дино — это продукт воображения молодого латвийского художника, который из своей идеи сделал бизнес. О том, сколько сил, времени и денег это стоило, он рассказал онлайн-журналу KLIK.

Идея мягкого конструктора возникла у Родиона еще во время бакалавриата Латвийской Академии художеств. Первый макет появился в 2013 году, и только через два года прототип отправился на свою первую выставку в Москву, где получил первое место и отправку на выставку в Милан.