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LTV комментирует выступление Саманты Тины на "Евровидении", а также дальнейшее участие Латвии в конкурсе
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22 мая в Роттердаме завершился 65-й международный музыкальный конкурс "Евровидение". К сожалению, представительница Латвии Саманта Тина не вышла в финал с песней The Moon is Rising. Напомним, это четвертый год подряд, когда Латвия не преодолевает полуфинальный барьер.
Путь Саманты Тины к конкурсу "Евровидение" никоим образом не был усыпан розами - она неоднократно терпела поражения на национальных отборах, а когда наконец с песней Still Breathing была выбрана представлять Латвию на конкурсе в 2020 году, он был отменен из-за пандемии Covid-19.