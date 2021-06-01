Нужны ли школам учебники? А оценки? Как изучать геометрию через танец? Надо воспитывать личности или толпу? Об этом и о других принципах Адажской свободной вальдорфской школы рассказали ее основатели — Керола Давидсоне и Харийс Земитис. Пока онлайн-журнал KLIK готовит большой материал о вальдорфских школах, почитайте про их "правила жизни".

Для абонентов

До четвертого класса у нас нет оценок, а с четвертого класса появляются проценты (по латышскому и математике). Проценты более понятны, чем баллы — это указывает на то, сколько ты можешь восполнить.

Вот есть 100%, а ты почему из их освоил только 72%. Но оценка — это что-то, что исходит от другой стороны: кто-то тебя оценивает. Детям тяжелее это понять: почему вы мне поставили 6, за что 6? С процентами проще. И градация богаче, и ты понимаешь — ты можешь на 100%, но сделал только на 70%.

В процентах нет никакого упрека!