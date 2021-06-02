​На террасе какого ресторана можно наслаждаться изысканными устрицами? В каком кафе самый вкусный салат Цезарь с креветками? В каком пабе можно попробовать бургер размером с торт? Где поблизости можно освежиться лучшим Aperol Spritz в Риге? И с какой террасы открываются сногсшибательные панорамные виды на крыши Старой Риги?

Для абонентов

Чтобы сэкономить время тех, кто желает насладиться летними радостями города, мы исследовали 27 рижских террас и ответили на самые актуальные вопросы сезона. Мы узнали, что зарезервировать столики можно не на всех террасах. В свою очередь, в некоторых местах не установлено, как долго посетители могут сидеть за столиком, а еще есть террасы, при посещении которых люди должны учитывать, что наслаждаться блюдами и красивыми видами можно всего пару часов.

На прошлой неделе познакомились с первыми 13 ресторанами, кафе и барами, которые уже ждут посетителей, а сегодня раскроем еще 14 рижских жемчужин и их особые предложения в сезонных меню.

1. Ресторан Buržujs на Берга базаре

"Мы возобновили работу еще в первый день, когда в стране были отменены ограничения. В этом году наша терраса расширена - у нас 14 столиков. Соблюдая все установленные требования, можем принять 56 человек", - рассказывает хозяин Buržujs Гайтис Бурба. Он отметил, что официально лимит времени на то, как долго гости могут обедать за столиком не установлен, но желательно уложиться в 2,5 часа. Столик рекомендуется резервировать по телефону заранее.

ФОТО: Пресс-фото

Особым козырем Buržujs неизменно остаются устрицы. "В этом сезоне у нас девять видов устриц из Франции и Ирландии", - отмечает Бурба. Владельцы ресторана, вдохновляясь путешествиями, время от времени добавляют в меню разные новшества. Последнее нововведение пришло из солнечного берега Испании - салат из жареного тунца с маринованной фенхелью и авокадо.

"Меню небольшое, но сбалансированное, с акцентом на сезонность и качество сырья. На завтрак предлагают большой выбор из варенных яиц, сочных закусок и салатов. Основное блюдо - палтус, осьминог, говяжий стейк, утиная грудка, отличные тигровые креветки и бургеры со страусовым мясом, вегетарианцам - ризотто с белыми грибами. И, конечно, классические десерты. У нас можно насладиться лучшим мороженым и сорбетом от Skrīveru mājas saldējums и Bliss Gelato".