Ср, 9.06.2021
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Мать пятерых детей обчистила банковские счета пожилых людей

Один раз Мерике попыталась спрятаться от камеры банкомата, но это не спасло ее от задержания. Запись с камеры.

ФОТО: Kohtutoimik

"Мама, это здорово, что ты "Мать года", - крикнул один из пятерых детей Мерике несколько лет назад в зале одной эстонской уездной управы на церемонии награждения. Комментируя тогда награждение, Мерике, которую выбрали "Матерью года" одного небольшого эстонского уезда, сказала, что по магазинам они ходят всей семьей и, хотя это может быть более затратным, именно так детям прививаются обычаи и нормы поведения. Однако у хорошей и уважаемой матери был секрет, который через несколько лет заставил ее от отчаяния вступить на криминальный путь.

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Пока Эрки вез свою 84-летнюю мать, у которой были проблемы с памятью, из одного медицинского учреждения в другое, он остановился у банкомата, чтобы положить на счет матери деньги, которые наличными хранились в предыдущем лечебном учреждении. К своему большому удивлению, Эрки обнаружил, что пока его мать находилась в хирургическом отделении больницы, с ее банковского счета за три дня исчезли 3000 евро. Поскольку дневной лимит составлял всего 1000 евро, деньги снимались по 500 евро. Эрки обратился в полицию, но оказалось, что это не единственный случай.