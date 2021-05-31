Это худший чемпионат в истории! Да ладно?

Согласитесь, достаточно громкое заявление. И ладно, если бы такое мнение высказали несколько знакомых, которые не смогли смириться с тем, что на турнир не достать билеты. Но подобные высказывания встречаются на нескольких русскоязычных сайтах с довольно большой аудиторией.