Вт, 1.06.2021
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Это худший чемпионат в истории! Да ладно?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Несколько раз на этой неделе пришлось столкнуться с мнением, что чемпионат мира по хоккею в Риге - худший в истории.

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Согласитесь, достаточно громкое заявление. И ладно, если бы такое мнение высказали несколько знакомых, которые не смогли смириться с тем, что на турнир не достать билеты. Но подобные высказывания встречаются на нескольких русскоязычных сайтах с довольно большой аудиторией.

Так ли всё плохо, как считают некоторые коллеги? Спойлер: это абсолютно не так и даже, скорее, наоборот - чемпионат мира в Риге один из лучших, который уже вошёл в историю.