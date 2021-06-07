Великий французский историк Фернан Бродель научил нас искать недооцененные длинные циклы (longue durée) в истории. В контексте последних 30 лет одним из таких циклов является увеличивающийся экономический разрыв между странами Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому союзу, и теми, которые этого не сделали.

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Первые постепенно догоняют другие страны-члены ЕС, их темпы роста почти вдвое выше, чем у их восточных соседей; последние застряли на нейтральной полосе между ЕС и Россией.

Расхождение между Польшей и Украиной наглядно показывает эту тенденцию. Согласно советской статистике, в 1989 году Украина была чуть богаче на душу населения, чем Россия и Польша, как раз накануне революций, свергнувших коммунизм в Центральной и Восточной Европе. В то время в обеих странах были схожие культуры и промышленные структуры.

Однако сегодня ВВП на душу населения (по курсу доллара США) в Польше почти в пять раз выше, чем в Украине.

(Даже в 2013 году, за год до того, как Россия начала войну против Украины, ВВП Польши на душу населения был в 3,4 раза выше.)