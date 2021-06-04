После самой суровой глобальной рецессии за десятилетия частные и государственные составители прогнозов демонстрируют растущий оптимизм по поводу мощного подъёма мирового ВВП в этом году и в последующее время. Но грядущая экономическая экспансия будет неравномерной, причём как внутри стран, так и между ними. Будет ли это восстановление V-образным (быстрый возврат к темпам роста выше потенциальных), U-образной (более анемичная версия V) или W-образной (двойная рецессия), зависит от нескольких факторов в разных странах и регионах.

Коронавирус продолжает свирепствовать во многих государствах, поэтому один из ключевых вопросов сегодня: не приведёт ли появление новых, более заразных штаммов к повторению циклов "стоп-вперёд", которые мы уже видели в тех случаях, когда возобновление экономической деятельности осуществлялось слишком поспешно. Один из наиболее мрачных сценариев предполагает появление штамма, устойчивого к вакцинам, а это означает, что нужно срочно активизировать вакцинацию, которая во многих регионах пока что осуществляется слишком медленно.