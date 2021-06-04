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Лидеры и отстающие в восстановлении экономики после пандемии
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После самой суровой глобальной рецессии за десятилетия частные и государственные составители прогнозов демонстрируют растущий оптимизм по поводу мощного подъёма мирового ВВП в этом году и в последующее время. Но грядущая экономическая экспансия будет неравномерной, причём как внутри стран, так и между ними. Будет ли это восстановление V-образным (быстрый возврат к темпам роста выше потенциальных), U-образной (более анемичная версия V) или W-образной (двойная рецессия), зависит от нескольких факторов в разных странах и регионах.