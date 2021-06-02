В 90-е годы после одного популярного телемоста родилась крылатая фраза "В СССР секса нет!". И вот после многих лет застоя началась перестройка, а потом и лихие 90-е. Говорить можно стало обо всем, в том числе о сексе. Да и старые органы власти уже практически не работали, а новые еще не набрались сил. Как раз в этот "период безвременья" людям творческим можно было что-то делать. Эротическая газета Sex-Hit выходила в Латвии с 1991 по 1998 год и на пике своей популярности расходилась тиражом в 250 тысяч экземпляров.

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57-летний бывший журналист Сергей Князев (работал в изданиях "Час", "Новости Юрмалы", Noble Wine, "Люблю" и других) ныне проживает в Германии. 90-е он называет эпохой "дикого капитализма". Наш герой без стеснения и гордости подчеркивает, что именно он был тем самым человеком, который стал просвещать людей на тему секса не только в Латвии, но и во всем бывшем СССР. В придуманной им газете Sex-Hit в те годы была радикальная (по тем временам) рубрика, посвященная однополым отношениям. Сергей прекрасно понимает, что если бы ему тогда надо было бы платить налоги, то он бы столько не заработал: "Бардак был".

ФОТО: из личного архива Сергея Князева

С чего все начиналось: от студента РКИИГА до газетного оптовика

Сергею Князеву хотелось писать с детских лет. В советское время попасть работать в газету было практически невозможно. Для этого требовалось окончить факультет журналистики, а он у учился в РКИИГА. При институте была газета "Инженер аэрофлота". Редактором в ней была Жанна Спуре. Именно в этом издании Сергей приобрел свой первый журналистский опыт и написал пару заметок.

В те годы его очень интересовала политика. В Латвии тогда распространялась газета Народного фронта Латвии "Атмода". Сергей заметил такой факт: в Латвии она стоила 10 копеек, а за пределами страны - 20. В следующий раз наш герой купил на 10 рублей 100 штук и взял их собой на преддипломную практику в Минск. Там за 20 минут он заработал 10 рублей. Для студента, у которого была стипендия 40 рублей в месяц - это было неплохо!

ФОТО: личный архив Сергея Князева

Сергею эта схема понравилась. После он еще 2-3 раза ездил в Минск с этим "бизнесом". По завершении практики Сергей решил расширить географию и отвез газеты в Москву и Санкт-Петербург. Очень быстро он познакомился в Москве с людьми, которые торговали газетами у Пушкинской площади от редакции "Московских новостей". Они готовы были оптом покупать у него газеты.

"Я очень быстро стал оптовиком. Привозил им в огромных количествах газеты", - вспоминает Князев.

Так Сергей стал часто ездить по маршруту Москва - Питер, держать руку на пульсе и следить за тем, что интересует народ. Политика быстро надоела людям, и они переключились на такие газеты, как "Совершенно секретно", "М-ский треугольник" и другие. Это были издания про паранормальные явления, мистику и различные расследования. На удивление эти газеты издавались в Москве, но в самой Москве они были дефицитом, а вот в Риге их было легко приобрести.

"Тогда еще не было никаких налоговых штук", - отмечает Сергей.

ФОТО: фото из личного архива Сергея Князева

"В СССР секса не было и народ был голоден до этих тем"