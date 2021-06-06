Мировая отрасль гражданской авиации в настоящее время находится в кризисе: существует большое давление, цель которого - сократить выбросы парниковых газов, но уже более года из-за пандемии Covid-19 воздушное сообщение фактически приостановлено. В этих условиях идея возобновления сверхзвукового пассажирского движения выглядит смелой фантазией, но компания Boom Supersonic придерживается другой точки зрения.

Прошло почти два десятилетия с тех пор, как сверхзвуковые самолеты в последний раз использовались для перевозки пассажиров. Сверхзвуковой самолет Concorde, разработанный совместно Великобританией и Францией, был одной из двух наиболее часто используемых моделей сверхзвуковых пассажирских самолетов в мире. Рейсы Concorde выполнялись с 1969 по 2003 год. Полеты на Concorde стоили очень дорого, и их к тому же считали экологической "катастрофой". Образ этих самолетов испортила трагическая авиакатастрофа Concorde в Париже в июле 2000 года, в результате которой погибли 113 человек.