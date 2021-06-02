Жительница Таллинна лишилась работы из-за публикации в Facebook

Пять лет она проработала без нареканий, пока к ней не подошла представительница фирмы и не положила перед ней на стол две бумаги. "Мне было предъявлено заявление о переводе меня на другой объект работы и заявление об увольнении по причине утраты доверия. Затем последовала угроза, что если я не подпишу первое заявление, я должна подписать второе, и меня увольняют".