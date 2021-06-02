Ср, 2.06.2021
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Жительница Таллинна лишилась работы из-за публикации в Facebook

ФОТО: Shutterstock

Жительница Таллинна Людмила К. проработала на одном месте без единого нарекания пять лет, как вдруг в один день потеряла работу с формулировкой «из-за утраты доверия». Как выяснилось позже, причиной стала публикация на ее личной странице в Facebook об ограничениях в связи с коронавирусом.

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Пять лет она проработала без нареканий, пока к ней не подошла представительница фирмы и не положила перед ней на стол две бумаги. "Мне было предъявлено заявление о переводе меня на другой объект работы и заявление об увольнении по причине утраты доверия. Затем последовала угроза, что если я не подпишу первое заявление, я должна подписать второе, и меня увольняют".

Людмила отмечает, что в заявлении об увольнении не было ссылки на пункт трудового договора, который бы она нарушила, и ясной причины ее увольнения.

Дома ее ожидал еще один шок, когда она включила компьютер и получила электронной письмо от Налогово-таможенного департамента: "Я открыла свои данные и не поверила своим глазам - меня уволили за кражу и обман!".