Жительница Таллинна лишилась работы из-за публикации в Facebook

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Пять лет она проработала без нареканий, пока к ней не подошла представительница фирмы и не положила перед ней на стол две бумаги. "Мне было предъявлено заявление о переводе меня на другой объект работы и заявление об увольнении по причине утраты доверия. Затем последовала угроза, что если я не подпишу первое заявление, я должна подписать второе, и меня увольняют".
Людмила отмечает, что в заявлении об увольнении не было ссылки на пункт трудового договора, который бы она нарушила, и ясной причины ее увольнения.
Дома ее ожидал еще один шок, когда она включила компьютер и получила электронной письмо от Налогово-таможенного департамента: "Я открыла свои данные и не поверила своим глазам - меня уволили за кражу и обман!".