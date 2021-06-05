"Рок-н-ролл никогда не умрет!" - прокричал со сцены вокалист итальянской группы Måneskin, Дамиано Давид. Они победили на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение". Песня-победитель "Zitti E Buoni" уже вошла в историю музыкальной индустрии как самая популярная итальянская песня на платформе Spotify, а путь квартета к успеху только начался. Они начали играть музыку на улицах Рима, а теперь стали самой желанной группой в Европе.

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Четверо друзей, которые основали группу Måneskin в 2016 году начали свой путь к успеху с того, что играли музыку на улицах Рима. В составе группы (слева направо) очаровательная басистка Виктория Де Анджелис, таинственный барабанщик Итан Торкио, харизматичный солист Дамиано Давид и очаровательный гитарист Томас Раджи.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Такие молодые и такие талантливые! Здесь они еще несовершеннолетние или только что достигли 18-летнего возраста.

ФОТО: Sipa/Scanpix