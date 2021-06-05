"Рок-н-ролл никогда не умрет!" - прокричал со сцены вокалист итальянской группы Måneskin, Дамиано Давид. Они победили на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение". Песня-победитель "Zitti E Buoni" уже вошла в историю музыкальной индустрии как самая популярная итальянская песня на платформе Spotify, а путь квартета к успеху только начался. Они начали играть музыку на улицах Рима, а теперь стали самой желанной группой в Европе.