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Я вакцинировался и попал в ад
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Мечась в кошмаре лихорадки на промокших простынях, как чахоточный больной из романа Достоевского, я упустил момент, когда в мое тело проникло это вещество. Причмокивая в бреду пересохшими губами, я наблюдал, как в ногах моей кровати со стаканом воды в когтях сидел черный козел и зло смеялся надо мной и моей мерзостной иммунной системой, организовавшей в организме какую-то третью мировую ядерную войну. Вскоре козел встал, выпил воду сам и сказал: "Напиши об этом. Будет ржачно".