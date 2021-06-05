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Вакцинированные против невакцинированных - дискриминационные ли послабления?
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A protestor displays an anti-vax placard during a 'Unite For Freedom' march against Covid-19 vaccinations and government lockdown restrictions, in Trafalgar Square, central London on May 29, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
С ослаблением ограничений для людей, которые были вакцинированы или переболели Covid-19, разгорелись общественные дебаты о том, является ли это дискриминацией или даже расколом общества. Аргументов о том, почему этот тип политического курса, вероятно, является дискриминационным, довольно много, однако по большей части это связано с основными правами человека, прописанными в Конституции.
Преподаватель Рижского университета им. Страдиня и эксперт по правам человека, Илзе Берзиня говорит, что вопрос намного сложнее, чем может показаться.