С ослаблением ограничений для людей, которые были вакцинированы или переболели Covid-19, разгорелись общественные дебаты о том, является ли это дискриминацией или даже расколом общества. Аргументов о том, почему этот тип политического курса, вероятно, является дискриминационным, довольно много, однако по большей части это связано с основными правами человека, прописанными в Конституции.

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Преподаватель Рижского университета им. Страдиня и эксперт по правам человека, Илзе Берзиня говорит, что вопрос намного сложнее, чем может показаться.