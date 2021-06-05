С ослаблением ограничений для людей, которые были вакцинированы или переболели Covid-19, разгорелись общественные дебаты о том, является ли это дискриминацией или даже расколом общества. Аргументов о том, почему этот тип политического курса, вероятно, является дискриминационным, довольно много, однако по большей части это связано с основными правами человека, прописанными в Конституции. 

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Преподаватель Рижского университета им. Страдиня и эксперт по правам человека, Илзе Берзиня говорит, что вопрос намного сложнее, чем может показаться.

На вопрос об обязательной вакцинации как о нарушении прав человека эксперт отвечает, что здесь тоже нет однозначного ответа. В этом случае, как и в случае с ослаблениями, ситуацию нужно оценивать по принципу соразмерности, а именно, может ли существовать веская причина для введения требования об обязательной вакцинации. "Если поставленная цель может быть достигнута другими методами, то это можно считать нарушением прав человека", - считает эксперт.