Если раньше конец учебного года проходил с небольшим беспокойством насчет успеваемости ребенка, то в этом году он прошел просто с облегчением. Наконец-то все закончилось! Я абсолютно уверен, что я не единственный родитель, который чувствует, что лично заслужил свои три месяца летних каникул.

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Так, например, в этом учебном году я повторил и еще раз укрепил свои знания основ латышского языка. Хотя я очень высоко оцениваю свои навыки орфографии и пунктуации, я бы солгал, сказав, что точно могу отметить префикс, суффикс, корень и окончание каждого слова в этом предложении. Или без помощи Google дать определения исходных и производных слов.

Могу с уверенностью сказать, что большая часть учебников пятого класса заставляет взрослых чувствовать себя глупыми. Если основы математики для меня все еще были ясны как день, то по природоведению я, скорее всего, был бы неуспевающим.

Что такое хлоропласты? Что характерно для растений во влажных местностях? Что такое устьице? Какая горная порода образуется, когда магма остывает, находясь близко к поверхности Земли? Какие облака не образуют осадков? Назовите горные породы, которые встречаются в вашем крае! Пора вернуться в начальную школу...

Я даже не говорю о тех семьях, в которых у родителей не было возможности работать удаленно и присматривать за тем, учатся ли их дети на самом деле. Скажем так - если бы я был ребенком и родители оставили бы меня одного дома с телевизором, компьютером, интернетом и видеоиграми, я очень сомневаюсь, что смог бы найти в себе мотивацию не отложить учебу на второй или третий план.

А если у кого-то не один ребенок, как у меня, а два, три или больше?! Родители, у которых это получилось - вы мои герои. Вы, наверное, могли бы сказать, что я еще легко отделался.

Как бы то ни было, этот учебный год был совсем другим и странным. Это было сложно как для учеников, так и для учителей и родителей. Ученики были вынуждены стать более самостоятельными, а учителя должны были научиться пользоваться современными технологиями и забыть, что такое выходные. Потому что, хотя дистанционное обучение - на бумаге очень удобное и простое, за кадром остается огромное количество личных сообщений и писем от учеников и их родителей в e-klase.

Сотни писем каждый день. И на них нужно отвечать достаточно быстро, ведь каждое пропущенное письмо через некоторое время превращается в два неотвеченных письма. Поэтому большое спасибо всем учителям, которые самоотверженно сделали все возможное, чтобы этот год для наших детей был более-менее сносным.

Да, конечно, были также учителя, которые восприняли этот учебный год как возможность раз в неделю присылать ученикам хаотичный файл документа в Word с заданиями, просто чтобы без единого онлайн-урока забыть о нем и вспомнить в тот момент, когда надо выставлять оценки. Однако большая часть были адекватными.