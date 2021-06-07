Если искать в интернете информацию о вальдорфских школах, то первым делом бросится в глаза полярность мнений: одни авторитетные ресурсы называют эту систему образования "школой будущего", другие — сектой. У каждой из этих сторон есть своя почва для убеждений. Онлайн-журнал Klik узнал, как работает вальдорфская система в Латвии и что стоит знать о ней родителям.

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Сотрудники передовых ИТ-компаний, таких как Google и Apple, отправляют своих детей учиться не на курсы "юных айтишников", а наоборот — в вальдорфские школы, где гаджеты запрещены. Об этом говорят и многочисленные интервью, и цифры: в одной только Калифорнии, где находится Кремниевая долина, можно насчитать порядка 40 вальдорфских школ (всего в США их около 160, в мире - более тысячи). Это одна из причин, почему вальдорфские школы считают "причудой богатых", или элитарными школами для узкого круга.

При этом немало противников вальдорфской педагогики: они утверждают, что учителя проходят "религиозную подготовку", а сами школы созданы только для того, чтобы распространять оккультные учения. Иными словами — секта, спрятанная за ширму прогрессивного образования.