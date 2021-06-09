"Не слушайте никого вокруг!" - считает 36-летний рижанин Артур Фишер, который 12 лет назад на столе в своей комнате самостоятельно изготовил детали для первого ленточного микрофона. Тогда никто в Латвии такого не делал, да и сейчас не делает! Это фантастическая история о том, как хобби привело к успеху благодаря одной лишь идее и желанию.

12 лет назад рижанин Артур Фишер после стажировки в Дании занимался звукозаписью, работал в Театре русской драмы им. Чехова, но неожиданно заинтересовался технологией ленточных микрофонов. Тогда она не была развита в Латвии. Уже на тот момент подобные фирменные экземпляры стоили по 1,5 тысячи долларов.

"Очень хотел купить себе такой, но тогда у меня таких денег не было и не предполагалось", - честно признается Артур.

В прошлом году оборот его компании Bumblebee Pro составил около 120 тысяч евро (по данным Lursoft). Они производят три модели ленточных микрофонов и микрофонный предусилитель. Стоимость варьируется от 200 до 500 евро. Основные клиенты (99%) - это частные лица и компании за пределами Латвии: от Исландии до Южной Африки, от Гондураса до Гонконга.

В этот трудно поверить, но первое изделие было изготовлено самим Артуром у него дома. Он практически ничего в это не вкладывал, кроме своего времени и личного интереса. Теперь же среди его клиентов есть настоящие мировые звезды - такие как солист группы HIM Вилле Вало и Cirque du Soleil.