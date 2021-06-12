Ранее я уже писал о том, что в смягчении ограничений для вакцинированных людей невакцинированные усматривают дискриминацию. Таким образом, после решения правительства позволить наиболее понятливой части общества ряд вещей, которые невакцинированным по-прежнему будут запрещены, появляется все больше предприятий, обещающих с этим бороться. Это очень мило, так как, в принципе, они сами создают списки с местами, которые больше никогда не надо посещать.

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В соцсетях резкую популярность получил пост, которым за пару дней поделились несколько тысяч человек:

"Все больше предприятий не принимают "новый порядок" и выступают против дискриминации людей!

Милые люди, заканчиваем это раскалывание, тэгаем в комментариях, какие предприятия против дискриминации, и поддерживаем друг друга! Вместе мы можем!

P. S. Здесь не выделяются ни вакцинированные, ни невакцинированные, ни переболевшие, здесь ЗА равноправие, ПРОТИВ дискриминации!".

Под постом собралось несколько небольших предприятий, которые решили бороться против этой "дискриминации" с помощью довольно своеобразного подхода - незарабатывания денег. Например, предприятия питания решили не начинать обслуживание вакцинированных жителей в помещениях, один самопровозглашенный театр обещает не начинать работу, а региональный клуб кинологов решил отменить все предусмотренные в этом году мероприятия в сфере собачьего спорта до момента, пока эти правила не будут изменены.