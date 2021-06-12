"Почему собаки могут писать в парке, а люди - нет", или О логике некоторых предпринимателей

Ранее я уже писал о том, что в смягчении ограничений для вакцинированных людей невакцинированные усматривают дискриминацию. Таким образом, после решения правительства позволить наиболее понятливой части общества ряд вещей, которые невакцинированным по-прежнему будут запрещены, появляется все больше предприятий, обещающих с этим бороться. Это очень мило, так как, в принципе, они сами создают списки с местами, которые больше никогда не надо посещать.

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В соцсетях резкую популярность получил пост, которым за пару дней поделились несколько тысяч человек:

"Все больше предприятий не принимают "новый порядок" и выступают против дискриминации людей!

Милые люди, заканчиваем это раскалывание, тэгаем в комментариях, какие предприятия против дискриминации, и поддерживаем друг друга! Вместе мы можем!

P. S. Здесь не выделяются ни вакцинированные, ни невакцинированные, ни переболевшие, здесь ЗА равноправие, ПРОТИВ дискриминации!".