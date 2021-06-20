Артишоки и тыква вместо болельщиков: огороды на месте громких хоккейных побед в Риге
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Еще с осени прошлого года на территории бывшего Дворца спорта, в заброшенный и закрытый для глаз общественности квартал между улицами Барона и Тербатас вернулась жизнь. В бывшем храме хоккея и рынка одежды собрались прилежные садоводы - воодушевленные общиной и радостью выращивания владельцы огородов, превратившие забытый многими уголок центра города в цветущий оазис, который вскоре будет доступен для всех рижан и гостей столицы.
Автор идеи огородов в Дворце спорта Ренате Пранцане рассказывает: несмотря на то идея о создании временных огородов в городской среде в Латвии еще не испробована, это старый и проверенный в мире способ хозяйничества. "Желание иметь собственный огород, вид из окна и пандемия" - воздействие трех этих условий Ренате, проживающая недалеко от территории Дворца спорта, называет в качестве главной причины, воодушевившей ее начать создание огородиков на заросшей березами и полевицами территории.
"Один мой друг рассказал мне, что есть теория, что идеи летают по космосу и, если ты для них откроешься, они сами за тебя зацепятся".
Заключенный с владельцами территории договор об обслуживании предусматривает, что на последующие три года довольно лакомый участок земли передан в обслуживание добровольно организованному обществу огородов Дворца спорта. И необходимые для приведения в порядок материалы - коробки и чернозем - садоводам безвозмездно предоставили спонсоры.
- отмечает Ренате.
У каждого из 150 садоводов была возможность выбрать соответствующий своим амбициям и возможностям размер огорода - объемом в три, пять или восемь коробок. По поводу дальнейшей судьбы территории решение будет принимать ее владелец, девелопер недвижимости Rotermann.
"Нет плана эту территорию превратить в огороды на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим, чтобы этот квартал застроили и чтобы строительство происходило, но есть периоды, когда по различным причинам строительство не может происходить, что приводит к вопросу - что с этой территорией делать? Самое популярное решение - автостоянки. Однако в условиях пандемии