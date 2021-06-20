Еще с осени прошлого года на территории бывшего Дворца спорта, в заброшенный и закрытый для глаз общественности квартал между улицами Барона и Тербатас вернулась жизнь. В бывшем храме хоккея и рынка одежды собрались прилежные садоводы - воодушевленные общиной и радостью выращивания владельцы огородов, превратившие забытый многими уголок центра города в цветущий оазис, который вскоре будет доступен для всех рижан и гостей столицы.

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Автор идеи огородов в Дворце спорта Ренате Пранцане рассказывает: несмотря на то идея о создании временных огородов в городской среде в Латвии еще не испробована, это старый и проверенный в мире способ хозяйничества. "Желание иметь собственный огород, вид из окна и пандемия" - воздействие трех этих условий Ренате, проживающая недалеко от территории Дворца спорта, называет в качестве главной причины, воодушевившей ее начать создание огородиков на заросшей березами и полевицами территории.

"Один мой друг рассказал мне, что есть теория, что идеи летают по космосу и, если ты для них откроешься, они сами за тебя зацепятся".

Автор идеи Ренате Ренцане ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Заключенный с владельцами территории договор об обслуживании предусматривает, что на последующие три года довольно лакомый участок земли передан в обслуживание добровольно организованному обществу огородов Дворца спорта. И необходимые для приведения в порядок материалы - коробки и чернозем - садоводам безвозмездно предоставили спонсоры.

"Нельзя ждать, что самоуправление все организует и даст готовым, так как есть вещи, которые мы можем создать сами. Вопрос в готовности к открытости между собой",

- отмечает Ренате.

У каждого из 150 садоводов была возможность выбрать соответствующий своим амбициям и возможностям размер огорода - объемом в три, пять или восемь коробок. По поводу дальнейшей судьбы территории решение будет принимать ее владелец, девелопер недвижимости Rotermann.

"Нет плана эту территорию превратить в огороды на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим, чтобы этот квартал застроили и чтобы строительство происходило, но есть периоды, когда по различным причинам строительство не может происходить, что приводит к вопросу - что с этой территорией делать? Самое популярное решение - автостоянки. Однако в условиях пандемии