2 апреля 1954 года фотограф газеты Los Angeles Times Джон Грант отдыхал во дворе своего дома в Эрмоса Бич, когда вдруг услышал крик соседей о том, что на пляже что-то произошло. Ведомый инстинктом, Гант схватил свой фотоаппарат Rolleiflex и поспешил на пляж. Там он увидел отчаянно стоявшую пару.

"После завтрака Сара (старшая дочь пары) хотела показать Майклу (погибший мальчик), как строить песчаный замок. Майкл не мог дождаться, поэтому Сара взяла его на руки и унесла на пляж. Обычно мы не против, что они бегут вперед, так как пляж очень близко к нашему дому. Сегодня в нашем распоряжении был весь пляж. Он был пуст, так как в городе проходило какое-то спортивное мероприятие. Мы шли за ними и видели, что Майкл собирает ракушки, что все хорошо, но затем..." - рассказал Джон, не сумев сдержать слезы. Рассказ продолжила Мэри: