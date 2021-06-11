Что даст база рижскому аэропорту?

Как airBaltic будет бороться за пассажиров?

Почему Ryanair открывает базу именно сейчас?

Ryanair открывает базу в рижском аэропорту в октябре и уже активно продает недорогие билеты по новым маршрутам. Это меняет авиационный ландшафт не только для пассажиров, но также для рижского аэропорта и airBaltic. Онлайн-журнал Klik разобрался, выиграет ли аэропорт "Рига" от прихода "ирландцев" и как airBaltic готовится к жесткой конкуренции.

"Не конкурировать, а дополнять". Что ждет от базы аэропорт?

База означает, что самолеты Ryanair будут ночевать в рижском аэропорту и смогут сделать больше полетов, отправляясь в небо с раннего утра. Ирландский лоукостер анонсировал 16 новых городов, фактически вдвое расширив свою маршрутную сеть. Однако это не значит, что и у аэропорта увеличится число пассажиров и вырастет доход.

Доходы аэропорта принято делить на две категории:

авиационные (за услуги, оказанные авиакомпаниям) и

неавиационные — за услуги, не связанные с авиацией.

До начала пандемии неавиационные доходы рижского аэропорта примерно 40% от общих. "А иногда даже и больше", — подчеркивают в аэропорту.

Неавиационные доходы помогают аэропорту не только заработать, но и сохранить свою конкурентоспособность, оставаясь привлекательными для авиаперевозчиков.

"Авиакомпании платят меньше сборов, а аэропорт компенсирует это за счет покупок, которые пассажиры совершают в терминале", — объясняет Лиене Фрейвалде, директор отдела развития бизнеса международного аэропорта "Рига".

Значительная часть неавиационных доходов зависит от количества пассажиров, т.к. речь идет о деньгах, потраченных в терминале. Поэтому для аэропорта принципиально важно не количество авиакомпаний, а уникальные путешественники.

"Нам, как аэропорту, важно, чтобы больше людей стали чаще летать — а не так, чтобы те, кто летал на airBaltic, стали бы летать Ryanair.

Чтобы было много разных направлений, чтобы была такая конкуренция, когда авиакомпании не отнимают друг у друга пассажиров, а дополняют друг друга маршрутами", — говорит Лиене Фрейвалде.

Те направления, которые Ryanair объявил как новые, частично уже выполняются другими перевозчиками. И есть риск, что ирландский лоукостер просто "отобьет" пассажиров у других.

Сама по себе база тоже приносит доход: авиакомпания платит за "парковку" воздушных судов, обслуживание, стоянки, офисные помещения и так далее. Но эти доходы, как утверждают в аэропорту, не настолько большие, чтобы стать серьезным финансовым преимуществом: ведь вместе с доходами растут и расходы.

"Первые вылеты, если самолет ночует в Риге, стартуют рано утром, и все авиакомпании, которые тут базируются, хотят вылетать примерно в одно время, — рассказывает Лиене Фрейвалде. — Для инфраструктуры аэропорта это стресс. Мы должны иметь больше работников, больше стоянок, больше линий безопасности. Поэтому наши расходы тоже растут вместе с доходами от базы".

В своем пресс-релизе о запуске базы Ryanair отметил 200 млн долларов инвестиций. Речь не идет о вкладах в рижский аэропорт — это то, сколько Ryanair планирует потратить на свою базу (воздушные суда, рабочие места и тд).

"Это, конечно, больше для пиара, — комментирует данную цифру Фрейвалде. — У airBaltic ночует более двадцать бортов, и суммы [затраты на базу] несравнимо больше".

Помимо собственно авиации, благополучие аэропорта напрямую зависит от развития туризма в целом — от того, насколько привлекательная Латвия для путешествий:

"Рынок Латвии небольшой: все-таки не каждый из двух миллионов пассажиров летает и не каждый летает пять раз в год. Есть некая граница, до которой мы можем работать со своими [местными] пассажирами, но потом нужен прирост туризма, новые направления, возможность привлекать людей в Латвию".

"Инновационные услуги" и "лучшие стыковки". Как airBaltic готовится к конкуренции?

Национальный авиаперевозчик за время пандемии стал еще более национальным: государство увеличило свою долю в airBaltic с 80,05% до 96,14%, инвестировав 250 млн евро "для преодоления экономических последствий". Решение о подобной поддержке рассматривалось в Европейской Комиссии и было утверждено после того, как airBaltic предъявил свой новый антикризисный бизнес-план (с поэтическим названием Destination 2025 Clean). Согласно этому плану, компания собирается вернуть инвестиции в течение пяти-семи лет. Единственное: бизнес-план не учитывал базы Ryanair в Риге.

"Ирландцы" могут значительно усложнить задачу национальному перевозчику: Ryanair будет обслуживать около трети маршрутов, по которым сегодня летает airBaltic.

Прямые рейсы из Риги: airBaltic vs Ryanair 74 направления от airBaltic

30 направлений от Ryanair

из них 21 маршрут совпадает

Бизнес airBaltic и в "доковидные" времена вызывал вопросы. Так, благополучный 2019 год компания закончила с рекордно большим оборотом и при этом с убытком в 9,1 млн евро. Перевозчик объяснил это "колебаниями курсов валют" и "новой системой бухгалтерского учета". Прошлый год airBaltic предсказуемо завершил с убытком в размере 264,6 млн евро.

При этом авиакомпания настроена оптимистично и намерена бороться за своих пассажиров, внедряя дополнительные услуги, делая более гибкие условия для бронирования, увеличивая лимиты по весу багажа.

Как airBaltic планирует конкурировать с Ryanair? В ответ на этот вопрос в компании отметили: "лучшие стыковки в странах Балтии";

прямые рейсы по более чем 70 направлениям;

удобные для пассажиров Airbus A220-300;

новые типы "гибких" билетов (с возможностью отмены/замены);

новые лимиты веса зарегистрированного багажа (23 кг вместо 20). И "дополнительные инновационные продукты", такие как: перевозка животных;

перевозка спортивного инвентаря;

оплата билетов в рассрочку;

услуга сопровождение детей (для полетов без родителей);

возможность увеличить вес ручной клади (всего за 11,99 евро). Кроме того, в airBaltic пересмотрели и сильно снизили расходы.

Как отмечает Алисе Бриеде, руководитель корпоративных коммуникаций airBaltic, компания ставит перед собой цель в ближайшие пять лет перевести 10 млн пассажиров и достичь товарооборота в 1 миллиард евро.

Справедливости ради, успехи airBaltic сегодня зависят не только от их бизнес-планов.

"В настоящее время, когда уровень вакцинации растет как в Европе, так и в Латвии, интерес пассажиров к рейсам стремительно восстанавливается, — сообщает Алисе Бриеде. — Дальнейшее восстановление отрасли зависит от ситуации в Латвии и Европе, возможностей стран снимать ограничения на поездки".

Перспективы, цены, боинги. Почему Ryanair открывает базу именно сейчас?

Авиакомпания Ryanair известна своей агрессивной маркетинговой политикой, она стремительно захватывает рынок, и кризис здесь не стал препятствием, а напротив, открыл для "ирландцев" новые возможности.

По утверждению Forbes, перевозчик готовится к ценовой войне и вытеснению конкурентов. Это видно невооруженным глазом: только в этом году Ryanair объявил о запуске 4 новых баз (Рига, Загреб, Стокгольм, Биллунд), в декабре прошлого года анонсировал новую базу в Венеции.

Разговоры об открытии базы Ryanair в Риге были еще десять лет назад, но так ничем и не завершились. По словам Лиене Фрейвалде, как и положено лоукостеру, Ryanair хотел "особые условия" — льготы и скидки. Но это не соответствовало стратегии аэропорта.

"Прежде наши условия не нравились Ryanair настолько, чтобы открывать тут базу. Но сейчас и другие аэропорты отказались от скидок и льгот для лоукостеров — было много судов на европейском уровне, запрещающие создавать неравные условия для авиакомпаний, — пояснили в рижском аэропорту.

— Поэтому условия, которые предлагают аэропорты, сравнялись, и у Ryanair оказалось больше выбора для новой базы. Плюс цены в рынке стали выше".

Кроме того, Ryanair обновляет флот: получают новые воздушные суда и смотрят на те рынки, где видят потенциал для развития. "И мы рады, что аэропорт "Рига" является таким рынком", — говорит Лиене Фрейвалде.

Воздушные суда заслуживают отдельного упоминания. В декабре 2020 года Ryanair заключила дополнительный контракт с Boeing на поставку 75 новых самолетов, увеличив поставку до 210 бортов.

Модель, которую закупает компания, будет перевозить больше пассажиров и потреблять меньше топлива, что теоретически дает возможность сделать цены еще ниже. Но есть нюанс.

Модель, которую покупает Ryanair (737 MAX 8200), создана на базе печально известного боинга 737 MAX 8. Полеты всех этих боингов остановили в 2019 году после двух авиакатастроф: расследование показало, что причиной стала проблема электроники.

В своих пресс-релизах Ryanair сообщает о задержках с поставками новых бортов, но СМИ пишут об этом, отмечая немаловажную деталь: поставки задерживаются из-за того, что выявлены новые проблемы в комплектации. Пока что регулятор не пускает в небо боинг из-за неисправностей.