В последнее время во мне все больше укрепляется уверенность, что у латышей слишком низкие стандарты к знаменитостям. У нас популярной может стать каждая вторая участница "сельского двора", поэтому в новостях часто можно прочесть о свежем сборнике стихов Магоне Бурки, очередной сказанной Саулиете глупости или о новой шапке Кашерса.

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По своей сути в этом нет ничего трагичного и даже излишне плохого - это просто не слишком лестная реакция общества. Самое плохое то, что в подсознании непонятно почему поселилась мысль, что известный или узнаваемый автоматически означает - умный.

Во время пандемии и настоящие местные знаменитости начали активнее использовать соцсети, поэтому все лучше стало заметно, кто из них действительно одарен интеллектуально, а кто, скажем так, имеет образ не особо интеллектуального человека. Осознанно избегаю использования слова "болван", чтобы ни у кого не было основания обижаться.

Так, например, мой абсолютный фаворит последнего времени - гордость Латвии Майрис Бриедис. После смены флага Беларуси в начале чемпионата мира по хоккею Майрис у себя в Facebook поделился видео, на котором Лукашенко осуждает сложившуюся ситуацию.

"Если бы эти мерзкие министр иностранных дел Латвии и мэр Риги, мерзавцы, немножко поумнее были, они б подумали, кому это выгодно. Я не думаю, что им это выгодно. Ну просто мерзавцы, все люди поймут - мерзавцы!" - заявил Лукашенко, а также указал, что в Латвии смену флага поддержали только пара человек, а абсолютно все остальные - против этого.