Чем "Круэлла" похожа на "Джокера" и почему это неожиданный гимн панк-культуре?

28 мая 2021 года состоялся цифровой релиз Disney "Круэлла" (Cruella). "Круэлла" - это неожиданный спин-офф про злодейку из классического мультфильма "101 далматинец". Рассказываем, почему этот фильм - это борьба с устаревшими традициями, сражение за свободу, уникальность и возможность быть не таким, как все.

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В первый момент казалось, что это будет еще одна сладенькая история от Disney. Тем более что уже существует фильм "101 далматинец". В нем Гленн Клоуз органично представила яркую, необычную и элегантную злодейку, которая курит и мечтает сшить пальто из далматинцев (кстати, Клоуз является одним из продюсеров картины "Круэлла").

Но Disney смело и свежо обновляет Круэллу - смахивает с нее пыль и вытряхивает нафталин!

Стоит согласиться с тем, что Эмма Стоун в этой роли необычно освежает образ злодейки, столь давно вскормленной кинокомпанией. Теперь с экрана нам говорят, что вообще-то она не такая и злодейка, просто Круэлла особенная, ее никто не понимает.

Нам показывают непростое детство персонажа. Конечно, ее пигментация волос сочетается с расстройством личности. Главная героиня Эстелла подавляет в себе свою темную сторону, которую называет Круэллой (словно Джекил и Хайд в женском обличии!).

Но, как мы знаем, подавлять что-либо, в том числе свои эмоции, - это не всегда хорошо.

Во всей этой двойственности, борьбе за место под солнцем, непонимании и буллинге читается параллель с другим антигероем, который еще недавно покорил умы киноманов и вызвал жестокие споры в обществе - Джокером.

Но в отличие от Джокера Круэлла другая. Она не пускает собак на пальто, никого не убивает (хотя мечтает об этом), не опускается до уровня своего антагониста (Баронессы) и не идет по головам.

Возможно, Disney на такие радикальные поступки и не решился бы. Тем более рейтинг у фильма "13+". Было бы лучше, стань героиня убийцей? Это открытый вопрос.

Все шаги и действия Круэллы в фильме преподносятся с игрой, юмором, находчивостью, даже самые драматичные и трагичные.

Здесь уже Эстелла-Круэлла больше похожа на Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Особенно в некоторые моменты ловишь себя на мысли, что Эмма Стоун будто специально косплеит Робби.

Возможно, это такой гипертекст для современных киноманов? Если да, то так даже интереснее!

В результате переосмысления классического мультфильма, новой истории и мотивации главного героя картина нас приводит к глобальному конфликту - конфликту между слоями общества, борьбе классов и противостоянию культур.