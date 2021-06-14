Космические перспективы: в Латвии открывается производство спутников

Как рассказал RUS TVNET акционер предприятия Алексей Поспехов, Латвия, ставшая в прошлом году ассоциированным членом Европейского космического агентства, очень перспективна для открытия higt-tech-предприятий, работающих на этом поприще. Так что в ближайшем будущем космическое направление может стать одной из серьезных отраслей экономики.

Благодаря развитию современных технологий космические аппараты становятся все более миниатюрными: сейчас уже есть устройства, вес которых не превышает 10 кг. Стоят они в десятки и сотни раз меньше, чем их большие собратья. При этом они имеют полноценную электронную начинку и прекрасно справляются с возлагаемыми на них функциями - в основном речь идет о научных исследованиях, тестировании технологий, мониторинге погоды и т. п.