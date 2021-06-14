Пн, 14.06.2021
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Космические перспективы: в Латвии открывается производство спутников

ФОТО: ESB Professional/Shutterstock

Mission Space разворачивает в Латвии производство мини-спутников для космической индустрии. В течение ближайших трех лет компания выпустит 24 высокотехнологичных аппарата.

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Как рассказал RUS TVNET акционер предприятия Алексей Поспехов, Латвия, ставшая в прошлом году ассоциированным членом Европейского космического агентства, очень перспективна для открытия higt-tech-предприятий, работающих на этом поприще. Так что в ближайшем будущем космическое направление может стать одной из серьезных отраслей экономики.

Благодаря развитию современных технологий космические аппараты становятся все более миниатюрными: сейчас уже есть устройства, вес которых не превышает 10 кг. Стоят они в десятки и сотни раз меньше, чем их большие собратья. При этом они имеют полноценную электронную начинку и прекрасно справляются с возлагаемыми на них функциями - в основном речь идет о научных исследованиях, тестировании технологий, мониторинге погоды и т. п.

Сейчас объем мирового рынка малых космических аппаратов составляет более 2 млрд долларов и, по оценке экспертов, уже в ближайшие несколько лет вырастет как минимум в 4 раза.