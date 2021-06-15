Во сколько стране обходится эгоизм непривитого населения в день?

Мы часто возмущаемся по поводу больших затрат. Например, негодуем от впечатляющей ежемесячной зарплаты в Бюро проекта вакцинации в размере 5000 евро. Однако есть одна вещь, которая, похоже, никого не беспокоит - во сколько обойдется населению бесплатное тестирование на Covid-19?

Для абонентов

Стоимость тестирования в крупнейших лабораториях составляет около 35 евро, но подавляющее большинство тестов проводится за государственный счет. Это можно сделать без направления врача, если имеются какие-либо симптомы - допустим, небольшой кашель или насморк - или просто не хочется тратить 35 евро.

Здесь важно отметить, что у населения было целых два месяца, чтобы получить вакцину. Если кто-то еще этого не сделал, это либо мера предосторожности, основанная на незнании, либо явный вред, но, конечно, не потому, что вакцинация была недоступна. Конечно, есть исключения, при которых некоторым людям вообще нельзя вакцинироваться из-за проблем со здоровьем.