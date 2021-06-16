Человек, который поет оперные арии на улицах Риги. Кто он?

Улдис Лейшкалнс. Яркий. Заметный. Такой добротный латыш. Бывший оперный солист. В голове держит не только оперные арии, но и все, произошедшее с ним.

Для абонентов

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- В настоящее время я свободный художник. Я пою в Старом городе. Я наблюдаю будни и людей. И я ищу положительные вибрации. Бывают дни, когда я пою с удовольствием и получаю за это большую финансовую благодарность. Бывают дни, когда финансовой благодарности меньше. Труднее, когда ты эмоционально устал. Слушатель это чувствует.

- Похоже, что ты не только певец. Никто не пробовал сравнивать твое занятие с работой фокусника, в которой много магии?