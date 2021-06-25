"На своем первом вызове я чувствовала гордость": первая за 10 лет женщина-пожарный в Латвии о вере в себя

Для абонентов

"Мне не нравится говорить, что пожарный - это мужская работа. Мне кажется, в наше время это уже такой стереотип. Это работа для обоих полов, просто для женщин это будет немного сложнее", - говорит она.

Элина Берзиня присоединилась к команде Рижского регионального управления VUGD 1 июня. В прошлом году она окончила Салдусское техническое училище, получив квалификацию пожарного-спасателя, и прошла практику в Рижском региональном управлении VUGD.

Почему решила стать пожарным?

Мне нравится помогать людям, я считаю себя очень смелым человеком и думаю, это надо использовать в такой профессии, где не все могут работать. В детстве я мечтала стать полицейским, я считаю, что пожарный - недалеко от этого, так как обе профессии помогают людям, но я потом для себя поняла, что полиция - работа не для меня.

Я вдохновилась фильмами и сериалами, где видела, что женщины берут и делают эти трудные вещи. Когда я смотрела такие сериалы, мне кажется, тогда и появилась первая мысль стать пожарным.