В то время как система охраны психического здоровья детей и подростков "гнет линию" по старым стандартам и в дискурсе с молодежью об опьяняющих веществах использует слова "запретить" и "наказать", подростки где-то устраивают вечеринки и, наглотавшись психотропных препаратов, ждут, как на кого подействует.

Для абонентов

В разговоре с руководителем Центра подростковой и юношеской психотерапии, подростковым психотерапевтом Нилом Константиновым мы обсудили то, как изменилась "мода" на интоксикацию, почему прежние методы помощи уже не подходят и что такое современная психотерапия.

- В Эстонии использование снотворных и успокоительных средств среди молодых людей в возрасте 15-16 лет возросло с 9% в 2015 году до 15% в 2019 году. После смерти 21-летнего парня от смеси Xanax и кодеина употребление наркотиков для наркотического опьянения оказалось широко распространенным явлением среди эстонской молодежи - в социальных сетях появились группы, где молодые люди делятся своими впечатлениями и информацией о том, где получить таблетки. Какая ситуация в Латвии?