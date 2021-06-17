Учащиеся элитного Таллиннского французского лицея в течение многих лет говорили об этом между собой, а администрация школы закрывала на это глаза. "Эти девушки и сами проявляли инициативу, потому что иначе это не зашло бы так далеко..." В центре истории - учитель французского языка среднего возраста, который был разоблачен и покинул школу незадолго до конца учебного года, пишет Limon.ee.