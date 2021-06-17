Учащиеся элитного Таллиннского французского лицея в течение многих лет говорили об этом между собой, а администрация школы закрывала на это глаза. "Эти девушки и сами проявляли инициативу, потому что иначе это не зашло бы так далеко..." В центре истории - учитель французского языка среднего возраста, который был разоблачен и покинул школу незадолго до конца учебного года, пишет Limon.ee.

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"Да, это правда. Я могу так сказать, но суть в том, что моё дело было расследовано полицией, и ничего криминального не обнаружено. Поскольку я теперь не учитель, я думаю, что эта тема больше не стоит на повестке дня".

Хелмет Пиккель, бывший учитель французского языка во французском лицее, у которого за плечами долгая карьера в той же школе, отправил такой ответ Elu24. Он не скрывал, что за его уходом из школы стояли сомнительные отношения с ученицами.