Борьба с антинаукой и черви в масках: таллиннский биохимик покоряет Youtube

"Я начал вести Youtube-канал, когда увидел вопиющую несправедливость и непонимание того, что такое вирус, как он работает, для чего нужны маски, для чего нужна вакцинация. Мне показалось, что я не могу сидеть сложа руки, продолжать слушать это (антинаучные утверждения - прим.ред. ) и делать вид, что ничего не происходит", - объясняет он.

Хотя Бондаренко поставил для себя целью популяризировать науку, на своем канале он дает возможность высказать и людям, которые придерживаются антинаучного мышления. Например, у него вышли интервью с шаманом и ковид-диссидентом. "Тут есть определенные риски. Шаману я позволял говорить очень много всего антинаучного. Я понимаю, что я не могу всех переубедить, но с помощью диалога с шаманом мы можем почувствовать, чем и как он живет, какой у него внутренний мир, откуда он черпает те знания и понимания, о которых он говорит, - объясняет Эрнест. - Это как экскурсия: если мы идем куда-то в подземелье, мы должны проникнуться этим влажным, холодным, тяжелым воздухом. Так и тут, мы пришли к шаману в гости - и мы должны проникнуться его атмосферой".