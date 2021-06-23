Эксперимент: какие средства от комаров действительно спасают

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Там, где я сейчас живу, в десяти метрах от дома начинается лес, а перед ним канава, в которой весной полно воды. Это уже мое 14-е лето там, но никогда такого нашествия комаров не было. Особенно сумасшедшим выдался день, когда наступило время покоса склонов канавы. Нервы больше не выдержали, я села в машину и поехала в магазин искать Thermacell, который на нескольких форумах объявили чудодейственным средством от комаров.

Раньше я пробовала множество средств и разочаровывалась, поэтому и на этот раз была настроена крайне скептически. Да и кошелек раскрывать не слишком хотелось. Эта штучка в зависимости от магазина в среднем стоит свыше 30 евро, зачастую цены на аксессуары, которые требуется менять, тоже не из дешевых. Но, как уже было сказано, полчища комаров в конце концов выгнали меня из дома искать последнюю соломинку, и так Thermacell оказался в нашем доме.