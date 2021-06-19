В 2020 году Азию, а особенно Восточную Азию, часто восхваляли в качестве примера эффективной борьбы с пандемией. Пока западные страны мучились от жёстких карантинов и стремительно растущего количества заражённых и смертей, странам Азии в целом удавалось удерживать коронавирус под контролем. Но сегодня ситуация сменилась на противоположную: Восточная Азия сильно отстаёт от США и Европы в процессе вакцинации. И это не сулит ничего хорошего предстоящим в этом году летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.