В 2020 году Азию, а особенно Восточную Азию, часто восхваляли в качестве примера эффективной борьбы с пандемией. Пока западные страны мучились от жёстких карантинов и стремительно растущего количества заражённых и смертей, странам Азии в целом удавалось удерживать коронавирус под контролем. Но сегодня ситуация сменилась на противоположную: Восточная Азия сильно отстаёт от США и Европы в процессе вакцинации. И это не сулит ничего хорошего предстоящим в этом году летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

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По состоянию на 15 июня Япония занимала второе место с конца среди 38 стран ОЭСР по количеству сделанных прививок от Covid-19: 20,9 дозы на 100 человек. Сравните это со 106,1 дозы на 100 человек в Великобритании и 93,3 дозы на 100 человек в США.