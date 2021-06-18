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Гурман, вор, спонтанное купание голышом с друзьями и прочие приключения на нудистском пляже
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Нудизм уже тысячу лет заставлял людей избавляться от одежды, предрассудков и жить в соответствии с канонами природы. Не знаю, настоящая ли я нудистка. Мне просто нравится загорать и плавать обнаженной, точно так же как и ходить в баню без купальника или спать без пижамы. Это выходит естественно. Ощущение того, как лучи солнца и ветер поглаживают кожу, вода касается обнаженного тела, действительно того стоит.