Нудизм уже тысячу лет заставлял людей избавляться от одежды, предрассудков и жить в соответствии с канонами природы. Не знаю, настоящая ли я нудистка. Мне просто нравится загорать и плавать обнаженной, точно так же как и ходить в баню без купальника или спать без пижамы. Это выходит естественно. Ощущение того, как лучи солнца и ветер поглаживают кожу, вода касается обнаженного тела, действительно того стоит.

В кругу друзей меня, конечно, подразнивают: "Дина, прекрати дурачиться, мы на день рождения сбросимся тебе на купальник!", а я последовательно следую своему курсу и, что удивительно, своими действиями иногда вдохновляю других. Кроме того, я не единственный лесной чудик - в полку любителей наготы были такие великие люди, как Лев Толстой, Альберт Эйнштейн и Бриджит Бардо, а также миллионы "простых" людей по всему миру.