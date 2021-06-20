"Счастье любит тишину. Деньги любят тишину", - говорит живущий в Ноттингеме латвийский рэп-исполнитель Роман Трой (Roman Troy). Вот уже 12 лет он живет в Англии, имеет хорошую работу и образование, выпускает синглы и дорогие клипы, но начинался его творческий путь совсем не так сказочно...

30-летний экс-рижанин Roman Troy (наст. имя - Роман Попов), ныне живущий в Ноттингеме, стал победителем латвийского конкурса молодых рэп-исполнителей Ghetto Raptors, который завершился 10 июня.

Всего в состязании приняли участие 50 человек. Но именно Роман стал победителем первого сезона. Что касается рэп-музыки, то для Ghetto Games это первый такой конкурс. Главный приз в Ghetto Raptors обеспечила компания Balticovo Premium, студия объединения Kreisais Krasts и Ghetto Games.

В качестве награды артист получил запись и съемку клипа, а кроме того ему гарантировали выступления на летних мероприятиях в Латвии.

Роман в разговоре с RUS TVNET признался, что трек на студии новый трек уже записан: "В мире рэпа все происходит быстро!".