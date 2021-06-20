"Там живут животные": рижанин Роман Трой об Англии, победе в Риге и симбиозе русского и латышского рэпа
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"Счастье любит тишину. Деньги любят тишину", - говорит живущий в Ноттингеме латвийский рэп-исполнитель Роман Трой (Roman Troy). Вот уже 12 лет он живет в Англии, имеет хорошую работу и образование, выпускает синглы и дорогие клипы, но начинался его творческий путь совсем не так сказочно...
30-летний экс-рижанин Roman Troy (наст. имя - Роман Попов), ныне живущий в Ноттингеме, стал победителем латвийского конкурса молодых рэп-исполнителей Ghetto Raptors, который завершился 10 июня.
Всего в состязании приняли участие 50 человек. Но именно Роман стал победителем первого сезона. Что касается рэп-музыки, то для Ghetto Games это первый такой конкурс. Главный приз в Ghetto Raptors обеспечила компания Balticovo Premium, студия объединения Kreisais Krasts и Ghetto Games.
В качестве награды артист получил запись и съемку клипа, а кроме того ему гарантировали выступления на летних мероприятиях в Латвии.
Роман в разговоре с RUS TVNET признался, что трек на студии новый трек уже записан: "В мире рэпа все происходит быстро!".
Роман говорит о себе, что он скромный. Он любит находиться в тишине и не кичиться какими-то своими достижениями и успехами. Вырос артист в Кенгарагсе и окончил обыкновенную рижскую школу. Потому ему хорошо знаком весь колорит и особенности этого района. Он полагает, что расти и стремиться к чему-то большему помогло воспитание, которое дали ему родители и занятие спортом. Ведь 8 лет Роман почти профессионально занимался волейболом: "Это укрепило мой дух, стойкость и дисциплину". По ему словам, у него не хватало времени на глупости, потому что он был постоянно занят.