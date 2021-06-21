Ryanair специально для Klik ⟩ О рижской базе, новых боингах и "несправедливой поддержке" airBaltic

16 июня лоукостер Ryanair получил первый новый боинг — возможно, именно он будет базироваться в Рижском аэропорту. В авиакомпании рассказали о планах, грядущих вакансиях и о том, почему поддержка "проблемного перевозчика" airBaltic государством искажает реальный рынок.

Для абонентов

— Компания Ryanair судится с Еврокомиссией из-за крупных субсидий, которые получили от своих государств различные национальные авиаперевозчики. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете данную меру несправедливой и незаконной?

— Мы выступаем против любой непрозрачной и дискриминационной государственной помощи.

Ryanair оспаривает решение Европейской комиссии, которое позволяет правительству Латвии выделить 250 млн евро airBaltic, своему проблемному национальному авиаперевозчику.

Этот очередной случай дискриминационной помощи, которая доступна только airBaltic, явно нарушает законодательство ЕС.